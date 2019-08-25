إلغاء امتحانات 3 طلبة لضبطهم بحالات غش

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 12:44 صباحا

أصدر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل محمد، السبت، قرارًا بإلغاء امتحانات 3 طلبة، واعتبارهم راسبين في امتحان مادة الرياضيات، لضبطهم بحالة غش.

ووفقًا لقرار وزير التعليم رقم (950) لسنة 2019، إن إلغاء الامتحان يأتي تنفيذًا للمادة (73) من لائحة تنظيم شؤون التعليم رقم (779) لسنة 2018.

إيقاف معلمة وإحالتها للتحقيق لمساعدتها الطلاب على الغش

وأكد القرار على أنه عند قيام أي من الطلاب الملغى امتحاناتهم للمادة السابقة، بتكرار واقعة الغش، فيتم عندها إلغاء امتحانه في تلك المادة وفي  المــواد التي تليها.

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