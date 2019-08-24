رئيس الحكومة الموقتة يبحث احتياجات بلدية الشويرف

بحث رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، مع مسؤولي بلدية الشويرف، احتياجات ومطالب المواطنين في هذه البلدية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الموقتة السبت إن الثني «اجتمع بوفد من حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الوفد أوضح خلال الاجتماع «احتياجات بلدية الشويرف وسير العمل بها وآليات توفير متطلبات الحياة لكافة المواطنين في هذه البلدية».

وشدد وفد حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الشويرف على «دعمه التام لشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، لافتين لعدم اعترافهم بأية أجسام موازية مهما ادعت الشرعية».