«مصرف الدم بنغازي» يعلن حاجته للفصائل النادرة

أعلن مصرف الدم المركزي في بنغازي، اليوم السبت، حاجته الماسة للفصائل النادرة، وأبرزها «-O» و«-B» و«+AB» و«-AB» نظرًا للظروف الاستثنائية لبعض الحالات المرضية، التي تحتاج إليها بشكل عاجل.

وطالبت الدكتورة نجاة العبيدي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، المواطنين من هذه الفصائل بالتوجه إلى مقرهم الكائن بمنطقة الليثي خلف عيادة 23 يوليو، للتبرع بالدم بشكل عاجل لتوفير مخزون كافٍ وآمن من الدم لتغطية احتياجات المستشفيات.

وأوضحت العبيدي، أن نقصًا يكمن في الفصائل النادرة بسبب استنفادها ووجود عدد من الحالات المرضية، التي تحتاج إلى تدخل جراحي، وبعض الجرحى يحتاجون للدم في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن موعد التبرع يبدأ من 8:30 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً.