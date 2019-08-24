«داخلية الموقتة» تستحدث قسما جديدا لجوازات الشرطة

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، تعليماته باستحداث قسم جديد لجوازات الشرطة.

وقال مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه في إطار الاهتمام المتواصل بأفراد هيئة الشرطة وموظفي الوزارة، تم استحداث القسم، لضمان تمتعهم بكافة الحقوق نظير جهودهم.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، أن القسم سيقدم خدمته لكافة أعضاء وموظفي الوزارة في مختلف المدن والمناطق.

وجاءت هذه التعليمات على هامش اجتماع الوزير مع مسؤولي فرع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية وبنغازي لبحث سير عمل المصلحة وآليات توفير جوازات السفر للمواطنين والمرضى وجرحى القوات المسلحة.