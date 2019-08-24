مصرع ثلاثة أطفال حرقا بمنزلهم في بنغازي

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (الإنترنت)

لقي ثلاثة أطفال شقيقان وابن عمهم مصرعهم اختناقا واحتراقا إثر حريق في منزلهم نتيجة ماس كهربائي في محل إقامتهم بشارع بيروت بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إن المستشفى تسلم جثامين كل من الطفل عبدالرحمن يونس محمد التباوي (4 أعوام) وشقيقته زينب (عامان) وقريبهم الطفل محمد نوري يونس (عام ونصف العام).

وأوضحت البرغثي، أن الوفاة نتيجة الاختناق والحروق التي أصيبوا بها، بعد أن اندلعت النيران في منزلهم بسبب ماس كهربائي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لمحاولة إنقاذهم دون جدوى.