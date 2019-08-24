جامعة طبرق تفتح أبوابها الثلاثاء المقبل بعد توقف 3 شهور

جامعة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، أن أبواب جامعة طبرق ستفتح يوم الثلاثاء المقبل، بعد توقف دام لنحو 3 أشهر.

وقال بيان للمجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الافتتاح جاء بعد جهود من رئيس المجلس التسييري وحكماء ومشائخ طبرق وكل الأطراف التي ساهمت في افتتاحها.

وسجل رئيس المجلس شكره لرئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ومهنئا الطلبة والطالبات على إعادة افتتاح جامعتهم مجددا.

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كانت مجموعة من الشبان المسلحين في مدينة طبرق، قد أغلقت، في 25 مايو الماضي، مقار الإدارة العامة وكليات الجامعة بالمدينة، اعتراضًا على تعيين رئيس جديد للجامعة من قبل الحكومة الموقتة، خلفًا للرئيس السابق، الدكتور عبدالعزيز بوحليقة.

وفي 7 أغسطس الماضي، توصل المجلس التسييري ومجلس الحكماء ببلدية طبرق إلى اتفاق جرى بموجبه إعادة فتح جامعة طبرق المغلقة منذ أكثر منذ نحو 3 أشهر.