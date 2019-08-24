عودة حركة الطيران في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 01:48 مساء
وصول طائرة الخطوط الليبية مطار معيتيقة، 24 أغسطس 2019، (صفحة المطار بفيسبوك)

أعلن مطار معيتيقة، وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية الميناء الدولي، قادمة من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك».

يأتي هذا بعد إعلان المطار تعليق رحلاته صباح اليوم إثر تعرضه لسقوط قذيفة، لم يتسنى لـ«بوابة الوسط» التأكد منها.

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وقال بيان سابق للمطار، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، ظهر اليوم، إنه تم بدء قبول ركاب رحلات الشركات الناقلة، حسب مواعيدها ، مشيرا إلى أن تسيير رحلات اليوم عبر الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار تونس قرطاج، وشركة «الأجنحة الليبية» إلى مطار تونس- قرطاج على الرحلة رقم YL800 ، والرحلة رقم LN302 للخوط الجوية الليبية إلى تونس- قرطاج.

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