إعادة فتح الجزء المغلق من «الطريق السريع» في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | السبت 24 أغسطس 2019, 01:23 مساء
أعمال صيانة أحد الطرق في بنغازي، (بلدية بنغازي: أرشيفية)

أعلن المجلس البلدي بنغازي، اليوم السبت، إعادة فتح الجزء المغلق من الطريق الدائري الثالث «الطريق السريع» بعد انتهاء أعمال الصيانة به. 

وأوضحت البلدية، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن الطريق السريع الذي كان يعاني من هبوط تحت جسر معهد الهندسة التطبيقية، من تقاطع طريق العروبة «طريق طرابلس» وحتى شارع الأندلس.

وأضافت البلدية أن فتح الطريق كان بالتنسيق مع قسم المرور والتراخيص بنغازي، بعد أن تمت أعمال صيانة الهبوط في الطريق تحت الجسر، نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، والتسريب الذى أدى إلى الهبوط في الطريق. 

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وأكدت البلدية أن هذا الأمر شائع في المناطق المحيطة بهذا الموقع، وجرت أعمال الردم والدمك بحسب المواصفات المطلوبة والمحددة من طرف استشاري البلدية وبتنفيذ من شركة برقة للمقاولات، وتحت إشراف اللجنة الإشرافية لمشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي ومكتب المشروعات بالبلدية.

كانت بلدية بنغازي، أعلنت في 14 أغسطس، إغلاقًا جزئيًّا للطريق الدائري الثالث «الطريق السريع»، من تقاطعه مع طريق العروبة «طريق طرابلس»، وحتى شارع الأندلس.

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