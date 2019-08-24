مطار معيتيقة يعلن استئناف رحلاته

أعن مطار معيتيقة الدولي، استئناف حركة الملاحة الجوية، بعد ساعات قليلة من إعلانه تعليق الرحلات إثر تعرضه لقذيفة، وفق صفحته على «فيسبوك».
وقال المطار أن الشركات الناقلة ستقوم بتسيير رحلاتها كل حسب جدولها، «وسنمدكم بإقلاع الطائرات لوجهاتها في حينه».
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