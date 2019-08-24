735 حاجا يغادرون إلى المدينة تمهيدا لنقلهم لليبيا.. مواعيد وأماكن الوصول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 12:42 مساء
أول فوج من الحجاج الليبيين يصل إلى مطار معيتيقة، (مطار معتيقية عبر فيسبوك)

أعلنت إدارة الحج والعمرة، اليوم السبت، مغادرة مجموعة جديدة الحجاج الليبيين من مكة إلى المدينة المنورة ومنها إلى أرض الوطن، بعد إتمام مناسك الحج، وفق بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك».

ويغادر اليوم 735 حاجا إلى المدينة المنورة على متن 3 رحلات في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم بتوقيت مكة المكرمة، حيث يمكثون فيها حتى يوم 28 أغسطس المقبل.

وأضاف البيان، أن مطارات مصراتة ومعيتيقة وبنينا تستقبل أفواج الحجاج يوم 28 أغسطس بعد مغادرتهم المدينة، ومن ثم نقلهم إلى أرض الوطن.

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والثلاثاء الماضي، أعلن مطار معيتيقة الدولي، وصول أول فوج من الحجاج ضم 248 حاجّا عائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك حج هذا العام.

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