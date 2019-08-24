«العليا للامتحانات» تتابع تطبيق قرار منع اصطحاب الهاتف النقال داخل اللجان

النطاح يتابع انتظام العمل باللجان في جامعة طرابلس، 24 أغسطس 2019، (صفحة تعليم الوفاق)

تابع عضو اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور نبيل النطاح، صباح اليوم السبت، تطبيق قرار منع اصطحاب الهاتف النقال داخل اللجان، الذي أصدرته وزارة التعليم أمس الأول الخميس.

كان عضو اللجنة قد اطلع على سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل القاعات الامتحانية بكلية العلوم الهندسية بجامعة طرابلس، لمتابعة الأمور التنظيمية داخل القاعات.

وأوضح النطاح للطلبة الممتحنين، بأن الوزارة أصدرت التعليمات بخصوص منع استخدام الهاتف المحمول أثناء الامتحان، مشددا على الملاحظين بعدم السماح لدخول أي فرد غيرهم داخل القاعات والمدرجات خلال فترة الامتحان.

«المركز الوطني»: إلغاء الامتحان عقوبة اصطحاب الهاتف النقال داخل اللجان

وأصدر المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أمس الأول، تعميما بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بلائحة التعليم الأساسي والثانوي، عند استعمال أي طالب الهاتف النقال في قاعة الامتحان.

وحدد «التعميم» عقوبة المخالف بإلغاء امتحان المادة، وإذا ما أعيدت المخالفة فإنه ستلغى امتحانات المقرر بيوم المخالفة الثانية وجميع المقررات التي تليه، مطالبًا أعضاء لجنة النظام والمراقبة بتفتيش الممتحنين للتأكد من عدم اصطحابهم الهاتف النقال.