«العليا للامتحانات» تتابع تطبيق قرار منع اصطحاب الهاتف النقال داخل اللجان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 12:02 مساء
النطاح يتابع انتظام العمل باللجان في جامعة طرابلس، 24 أغسطس 2019، (صفحة تعليم الوفاق)

تابع عضو اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور نبيل النطاح، صباح اليوم السبت، تطبيق قرار منع اصطحاب الهاتف النقال داخل اللجان، الذي أصدرته وزارة التعليم أمس الأول الخميس.  

كان عضو اللجنة قد اطلع على سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل القاعات الامتحانية بكلية العلوم الهندسية بجامعة طرابلس، لمتابعة الأمور التنظيمية داخل القاعات.

وأوضح النطاح للطلبة الممتحنين، بأن الوزارة أصدرت التعليمات بخصوص منع استخدام الهاتف المحمول أثناء الامتحان، مشددا على الملاحظين بعدم السماح لدخول أي فرد غيرهم داخل القاعات والمدرجات خلال فترة الامتحان.

«المركز الوطني»: إلغاء الامتحان عقوبة اصطحاب الهاتف النقال داخل اللجان

وأصدر المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أمس الأول، تعميما بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بلائحة التعليم الأساسي والثانوي، عند استعمال أي طالب الهاتف النقال في قاعة الامتحان.

وحدد «التعميم» عقوبة المخالف بإلغاء امتحان المادة، وإذا ما أعيدت المخالفة فإنه ستلغى امتحانات المقرر بيوم المخالفة الثانية وجميع المقررات التي تليه، مطالبًا أعضاء لجنة النظام والمراقبة بتفتيش الممتحنين للتأكد من عدم اصطحابهم الهاتف النقال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قياس الدم من خلال فيديو «سيلفي»