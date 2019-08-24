صيانة وحدة التوليد الغازية في رأس لانوف تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 11:50 صباحا
مصفاة رأس لانوف. (الإنترنت- أرشيفية)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، انتهاء شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، من أعمال الصيانة والتحديث لوحدة التوليد الغازية، تمهيدا لإعادة تشغيل المجمع الصناعي.

وقال بيان للمؤسسة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الخطة الرئيسية لمشروع إعادة تشغيل المجمع الصناعي، حيث تم الانتهاء الأسبوع الماضي من جميع أعمال الصيانة والتحديث لوحدة التوليد الغازية بالمرافق (Gas turbine 20 . 60 . X A).

وأشادت المؤسسة بالجهود التي بذلت من الفرق الفنية المختصة، التي أنجزت هذا العمل بكل إتقان، بالمشاركة مع الشركة الماليزية (TCS) المكلفة بتنفيذ أعمال التحديث.

اقرا أيضا: «رأس لانوف لتصنيع النفط»: وصول أول شحنة غاز الإيثيلين لبدء تشغيل المجمع الصناعي

وفي 3 أغسطس الماضي، أعلنت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، وصول أولى شحنات غاز الإيثيلين لإعادة تشغيل المجمع الصناعي مرة أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قياس الدم من خلال فيديو «سيلفي»