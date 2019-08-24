تباين آراء طلاب الثانوية في امتحانات 3مواد.. ومراقبون: طبيعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 11:16 صباحا
طلاب يؤدون الامتحانات (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

تباينت آراء طلاب الشهادة الثانوية، حول مستوى الأسئلة الواردة في ثلاث مواد (الفيزياء، الأدب والنصوص، النحو)، حيث وصف طلبة من القسمين «العلمي والأدبي» الأسئلة بالسهلة، فيما تباينت آراء آخرين بين المتوسط والصعب، في وقت أكد مراقبون أن هذا التباين طبيعي نتيجة لخصوصية المادتين، وفق بيان من وزارة التعليم على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وأدى طلبة القسم الأدبي الامتحان في مادة الأدب والنصوص ، فيما تقدم طلبة القسم العلمي للامتحان في مادة الفيزياء «الميكانيكا»، فيما امتحن طلبة الثانوية الدينية في مادة النحو.

كان وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز ورئيس اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور محمد أبو بكر، قد تفقد عددا من قاعات الامتحان في اللجنة الفرعية بمدينة زوارة، للاطمئنان على سهولة الامتحانات ومناسبتها للطبة، حيث شملت الجولة قاعات الامتحان بكليتي الآداب للبنين، والتقنية الهندسية للبنات.

وقال أبوبكر، في تصريح لمكتب الإعلام بالوزارة، إن الامتحان الذي تقدم له نحو (482) طالبا وطالبة، سار بشكل جيد في جميع قاعات الامتحانات ببلدية زوارة، من خلال ما لمسه من آراء الطلبة خلال الجولة، مشيدا بدور المراقبين ورؤساء القاعات في الإشراف على مجريات الامتحان وإدارته.

وأكد أن مجريات الامتحان منذ بدايته وبحسب التغذية الراجعة من الميدان، تعكس ارتياحا من الطلبة والأهالي لمستواه هذا العام الذي سار علي نفس نسق العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه الطريقة المتبعة لإجراء الامتحانات، تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير امتحانات مرحلة التعليم الثانوي.

واعتبر أن الامتحان وتطويره، وفق الأنظمة العالمية المتبعة، يجعل من الحصول على شهادة الدراسة الثانوية للطلبة أيسر ويحقق الراحة النفسية لهم.

ويواصل طلبة مرحلة التعليم الثانوي الامتحانات اليوم السبت، حيث يؤدي نحو 66 ألف طالب وطالبة من أقسام العلمي والأدبي والديني الامتحانات.

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