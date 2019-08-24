جونسون يتعهد بـ«بريطانيا منفتحة على العالم» بعد بريكست

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 24 أغسطس 2019, 09:58 صباحا
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة ببناء بريطانيا «عالمية تتطلع إلى الخارج» بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي كانت عضوا فيه لمدة تزيد عن 40 عاما.

وقال عشية قمة تجمع أقوى الاقتصادات في العالم «رسالتي إلى قادة مجموعة السبع هذا الأسبوع هي التالية: بريطانيا التي أقودها ستكون عالمية تتطلع إلى الخارج ودولة واثقة من نفسها»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ووعد جونسون بتنفيذ بريكست سواء باتفاق مع بروكسل أو من دونه مع حلول المهلة النهائية في 31 أكتوبر. لكن قطاع الأعمال في بريطانيا يخشى خروجا غير منظم يمكن ان يعرّض التجارة الخارجية لمخاطر ويتسبب بتراجع الاقتصاد.

وأكد جونسون أن الذين يتوقعون أن تعاني بريطانيا من التراجع الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية عندما تشق طريقها وحدها «مخطئون إلى حد كبير».

وقال في بيان صادر عن مكتبه إن «البعض يشككون في القرار الديموقراطي الذي اتخذه هذا البلد، اذ يخشون أن ننسحب من هذا العالم. والبعض يظن أن أفضل أيام بريطانيا هي خلفنا. لهؤلاء الناس أقول: أنتم مخطئون بشكل كبير». 

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وأضاف «لن تتجاهل أبدا المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتقها بصفتها من أعمدة ومهندسي النظام العالمي»، مؤكد «سنبقى في قلب التحالفات في جميع أرجاء العالم. سنواصل وضع كل مؤهلاتنا في الدبلوماسية والدفاع والتنمية في خدمة المحافظة على النظام العالمي الذي يرتبط به السلام والازدهار، وحمايته».

وسيعقد جونسون خلال القمة محادثات ثنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، وعدد من القادة الآخرين.

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