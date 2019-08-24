مطار معيتيقة يعلق رحلاته إثر تعرضه لقذيفة أثناء وصول فوج حجاج

أعلن مطار معيتيقة الدولي، اليوم السبت، تعليق رحلاته لحين إشعار آخر بعد تعرضه لقذيفة صاروخية.

وقالت صفحة المطار الرسمية، إن القذيفة سقطت على المطار تزامنا مع وصول رحلة شركة طيران البراق من إسطنبول، ورحلة عبر الخطوط الجوية الليبية قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام.

ولم يكشف المطار، عبر صفحته الرسمية، على «فيسبوك» عن سقوط ضحايا من عدمه.

وفي منتصف أغسطس أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، «تعرض المطار لعدة قذائف»، مشيرة إلى «إغلاق المجال الجوي إلى حين إشعار آخر».

وفي 20 أغسطس أعلن مطار معيتيقة الدولي، وصول أول فوج من الحجاج ضم 248 حاجّا عائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك حج هذا العام.