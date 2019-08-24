الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | السبت 24 أغسطس 2019, 01:47 صباحا

أقامت الزاوية الأسمرية حفل تكريم لعدد 102 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم بالمدرسة القرآنية بالمنارة الأسمرية بمدينة زليتن.
 
وقال وكيل الناظر للشؤون العلمية مختار بن عاشور لـ«بوابة الوسط» الجمعة لقد جرى «تكريم  35 طالبة و67 طالب ممن ختموا القرآن الكريم كاملا».

وأضاف: «الزاوية الأسمرية يرتادها اليوم أ كثر من 3000 طالب واكثر من 1900 طالبة
ليدرسوا في 80 حلقة للتحفيظ تبدأ من صلاة الفجر وحتي صلاة العشاء علي ثلاث فترات صباحية و مسائية وليلية».

وتابع قائلاً: «تحوي الزاوية علي قسم داخلي للطلاب الذكور يستوعب 400 طالب من جميع مناطق ليبيا ومن دول اخري عربية وافريقية وفي فترات السلم حتي من جنوب شرق اسيا وروسيا وحتي بريطانيا».

ولفت بن عاشور إلى أن «الزاوية الأسمرية تأسست منذ 527 عاما على يد الشيخ سيدي عبد السلام الأسمر اعتمدت منذ تأسيسها تحفيظ كتاب الله عز وجل وتعليم علومه والعلوم الشرعية واللغوية حتي يومنا هذا منهجها معتدل لا غلو ولا تفريط وكانت مدرسة وجامعة لليبيا وتونس ودول الصحراء».

كما نوه الوكيل  مختار بن عاشور إلى أن الزاوية الأسمرية «شاركت في الجهاد ضد فرسان القديس يوحنا وضد الاستعمار الإيطالي وكانت تقوم  بتمويل عمر المختار ولدينا مراسلات منه بخط يده وكذلك قامت بتمويل الأمير عبد القادر الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر».

يذكر أن الزاوية الأسمرية درس بها وتخرج منها الكثير من أبرز قراء القرآن الكريم في العالم منهم، الشيخ الأمين قنيوه رحمه الله، والشيخ الدوكالي العالم، ومحمد الهادي بن نجي، وغيرهم.

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