الوزير بوشناف يؤكد على عدم استخدام المنظومة الأمنية في أغراض سياسية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 23 أغسطس 2019, 09:40 مساء

أكد وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، على «ألا تستخدم المنظومة الأمنية في أغراض سياسية من شأنها تتبع النشطاء والمسؤولين، خاصة في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة».

كما شدد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف على أن «تقييد حرية السفر لا تتم إلا بناء على حكم قضائي».  

وبحث الوزير إبراهيم بوشناف خلال اجتماع عقده بمديرية أمن بنغازي «سير عمل مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية، والحلول الممكنة التي تكفل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة على جوازات السفر بكل سهولة ويسر»، وفقًا للصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بـ«فيسبوك».

وحضر الاجتماع مدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ورئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية العميد حمدي العبيدي، ورئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية بنغازي العميد مفتاح بوخريص، ومسؤول الطابعة بمصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية العميد علي الككلي، ورئيس قسم الشؤون الفنية بفرع المصلحة العقيد عادل العبيدي، ورئيس المنظومة الأمنيةبمصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية المقدم سليمان شوايل.

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