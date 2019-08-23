إلغاء امتحانات 23 طالبًا لضبطهم بحالات غش

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور عثمان عبد الجليل محمد، أمس الخميس، قرارًا بإلغاء امتحانات 23 طالبًا وطالبة، واعتبارهم راسبين في هذا الامتحان ، لضبطهم بحالة غش.

وقالالوزير في قراره رقم (943) لسنة 2019، إن إلغاء الامتحان يأتي تنفيذًا للمادة (73) من لائحة تنظيم شؤون التعليم رقم (779) لسنة 2018.

وأكد القرار على أنه عند قيام أي من الطلاب الملغى امتحاناتهم للمادة السابقة، بتكرار واقعة الغش، فيتم عندها إلغاء امتحانه في تلك المادة وفي المــواد التي تليها.

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ويأتي هذا بعد إيقاف مديرة مدرسة ومعلمة وإحالتهما للتحقيق لمساعدتهما الطلاب على الغش، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق معهما.