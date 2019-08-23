«المركز الوطني»: إلغاء الامتحان عقوبة اصطحاب الهاتف النقال داخل اللجان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أغسطس 2019, 04:16 مساء

أصدر المركز الوطني للامتحانات بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، تعميمًا، أمس الخميس، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بلائحة التعليم الأساسي والثانوي، عند استعمال أي طالب الهاتف النقال في قاعة الامتحان.

وقال التعميم رقم 104/2019، إنه تنفيذًا لأحكام المادة 75 من لائحة التعليم الأساسي والثانوي، فإنه يمنع منعًا باتًا على أي طالب أو طالبة اصطحاب الهاتف النقال داخل قاعة الامتحان.

وحدد التعميم عقوبة المخالف بإلغاء امتحان المادة، وإذا ما أعيدت المخالفة فإنه ستلغى امتحانات المقرر بيوم المخالفة الثانية وجميع المقررات التي تليه، مطالبًا أعضاء لجنة النظام والمراقبة بتفتيش الممتحنين للتأكد من عدم اصطحابهم الهاتف النقال.

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كما أهاب التعميم، الموقع من مدير المركز الوطني للامتحانات، الدكتور محمود محمد البوعزي، بأعضاء لجنة النظام والمراقبة عدم استخدام الهاتف النقال داخل قاعات الامتحان.

وأكد التعميم على أنه في حالة وجود حالات غش فإنه يستوجب على الملاحظين «فورًا» استدعاء المراقب ليحرر محضرًا بالواقعة.

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