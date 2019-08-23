تحرير مخطوف من عصابة إجرامية في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أغسطس 2019, 03:45 مساء
الشخص المخطوف بعد تحريره، 22 أغسطس2019، (صفحة إدارة الدعم المركزي تاجوراء بفيسبوك)

حررت وحدة مكافحة الإرهاب بالدعم المركزي تاجوراء، ليل «الأربعاء- الخميس»، مواطنًا ليبيًا، كان مخطوفًا ما بين التمركز الأمني بوابة غوط الرمان والبوابة الأمنية تقاطع الكسارة.

وقال بيان لمكتب الإعلام والتوثيق الأمني بالإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، إنه عند تجول الدوريات المتجولة لوحدة مكافحة الإرهاب في هذه المنطقة، لاحظ عناصر الدوريات وجود إنارة على شاطئ البحر في المنطقة المذكورة وعند تفقد عناصر الدوريات لمكان الإنارة سمعوا أصوات أشخاص «سب وشتم».

وأضاف البيان، الذي نشر على صفحة الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء على «فيسبوك»، أمس الخميس، أنه على الفور قاموا بإبلاغ رئيس الفرع وغرفة العمليات والسيطرة بالفرع، حيث تم التأكد من أنهم «عصابة مجرمين» ولديهم شخص مخطوف.

وتابع البيان أنه «عند اقتراب عناصر الدوريات بالقرب من هذه العصابة، لاذوا بالفرار، علمًا بأن سيارتهم دفع رباعي، وتم تحرير المخطوف، حيث وجد في حالة هلع وخوف وينزف دماء، فقاموا بإسعافه لمستشفى القلب واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتسليم أماناته وسيارته له.

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وأضاف مكتب الإعلام بالإدارة العامة، أنه بعد أن استقر وضع الشخص المخطوف تواصل مع عائلته وأبلغهم عن مكان وجوده، وأنه بين أيدي أمينة.

وقال البيان إنه جارٍ البحث عن المجرمين، وتم التعميم على السيارة التي يقودها المجرمون لضبطهم وإحالتهم لجهات الاختصاص لمعاقبتهم.

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