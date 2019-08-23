«مواصلات الوفاق» تبحث توسعة وتطوير مطارات زوارة ومعيتيقة ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أغسطس 2019, 01:27 مساء
النائب أحمد معيتيق ووزير المواصلات ورئيس مصلحة المطارات (صفحة وزارة المواصلات بفيسبوك)

بحث النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، أمس الخميس، مع وزير المواصلات المكلف بحكومة الوفاق، هشام أبو الشكيوات، ورئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، توسعة مطار زواره، وتطوير مطاري «معيتيقة، مصراته».

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، التأكيد على سرعة إحالة جميع التفويضات الخاصة بالمصلحة والبدء في المشروعات المستهدفة هذا العام، وفق بيان على صفحة مصلحة المطارات بوزارة المواصلات على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن النائب بعد اطلاعه على تفاصيل المشروعات والفترة الزمنية المحددة لتنفيذها على ضرورة متابعة الوزارة للمشروعات وسرعة استكمالها واستمرار التنسيق مع المجلس الرئاسي في هذا الشأن.

جاء الاجتماع في إطار متابعة ما تم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء السادس، الذي انعقد أمس الأول الأربعاء، فيما يخص المشروعات التابعة لوزارة المواصلات.

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وفي 16 أغسطس أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، «تعرضه لقصف يتزامن مع إقلاع ووصول الطائرات في رحلاتها المتأخرة لهذا اليوم». كما ذكر شهود عيان في 15 أغسطس أن طائرة حربية استهدفت مهبط مطار زوارة المدني بصاروخ.

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