مسؤولو بلدية سرت والنهر الصناعي يزرون محطة أبوهادي لحل أزمة نقص المياه

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 22 أغسطس 2019, 11:58 مساء
جانب من زيارة مسؤولي بلدية سرت والنهر الصناعي بمحطة أبوهادي، (بوابة الوسط).

أجرى عميد بلدية سرت المكلف غيت عبدالله، جولة تفقدية لمحطة الضخ الرئيسية للمياه بمحلة أبوهادي جنوبي سرت، بحضور عضو المجلس البلدى سرت إبراهيم مليطان، ومدير موقع سرت بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعي رمضان الفليدني ومدير ادارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية منصور دلة، 

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الإميل لـ«بوابة الوسط»، إن عددا من أعيان محلة أبوهادي ومشرفى وموظفي محطة الضخ للمياه بالمحلة كانوا في استقبال الوفد الذي تجول داخل المحطة التي تحتوي على 6 مضخات للمياه، مؤكدا أن المنطقة تعاني من شح مياه الشرب حاليا.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بالبلدية أن الهدف من الزيارة الوقوف عن كتب على الوضع التشغيلي للمحطة وإمكانية إعادة تشغيلها بعد التنسيق مع جهازي الاستثمار والتنفيدي للنهر الصناعي لوضع آلية وجدولة لتوزيع المياه ووصولها إلى محطة أبوهادي قريبا بما يكفل حل نقص الإمداد المائي.

وفي سياق متصل، عقد عميد البلدية المكلف اجتماعا موسعا بمحطة الصخ للمياة بحضور عضو المجلس البلدى سرت المكلف بالتنمية الاقتصادية وللاستثمار والمسؤوليين بالجهازين وأعيان ومشغلي المحطة، استمع خلاله لمطالب أهالي محلة أبوهادى التي يقطنها 25 ألف نسمة حاليا والمتعلقة بمياة الشرب ومعالجة محطة تصريف الصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور مدير ادارة التشغيل والصيانة المكلف بجهاز استثمار المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى جمعة أبريقى ومدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الإميل ومراقب التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيدي للنهر الصناعى موقع سرت علي حافظ، ومراقب المشاريع الغربية للمدينة بجهاز استثمار مياة النهر الصناعى بالمنطقة حمزة الطرابلسي.

جانب من زيارة مسؤولي بلدية سرت والنهر الصناعي بمحطة أبوهادي، (بوابة الوسط).
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