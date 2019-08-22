«تعليم الوفاق» توقف مديرة مدرسة عن العمل لمساعدتها طلاب الثانوية على الغش

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 11:31 مساء
شعار وزارة التعليم بحكومة الوفاق.(الإنترنت)

أعلن المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، وقف مديرة مدرسة توباز للتعليم الخاص عن العمل وإحالتها إلى التحقيق لتعمدها مساعدة الطلاب على الغش في امتحانات الثانوية.

وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك وحمل رقم 941 لسنة 2019، أن توقف عن العمل وتحال إلى التحقيق السيدة سهيلة زايد بشير لحيو بصفتها مدير مدرسة توباز للتعليم الخاص لقيامها بشكل متعمد بمساعدة الطلاب في الغش بامتحانات الثانوية.

وقررت الوزارة تشكيل لجنة للتحقيق مع مديرة المدرسة، برئاسة مدير المركز الوطني للامتحانات ومدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى.

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