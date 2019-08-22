في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركة الطيران الليبية

تسلط جريدة «الوسط» في عددها الـ196 الصادر اليوم الخميس الضوء على عودة الحديث بشكل لافت عن الحل السياسي للأزمة الليبية، بعد أيام من انقضاء «هدنة العيد» بين الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة بالأزمة بالشأن الليبي، أمام استمرار جمود الوضع العسكرية على التخوم الجنوبية للعاصمة، بين القوات التابعة للقيادة العامة للجيش، والقوات المنضوية تحت حكومة الوفاق، والتي دخلت يومها الـ140.

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وترصد «الوسط»، في تقرير شامل، ارتفاع وتيرة الهجرة غير الشرعية هذا الشهر، بسبب ظروف مناخية جيدة للإبحار، وانشغال حرس السواحل بعطلة عيد الأضحى، كما يحلل العدد الجديد مواقف أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية من الأزمة الليبية.

ويواكب العدد الجديد معاناة المواطنين في مطاري برج العرب (غرب مصر) وقرطاج (تونس)، وسط تجاهل مسؤولي شركة الخطوط الليبية، خلال سفرهم إلى ليبيا لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك بين عائلاتهم في أرض الوطن، كما ترصد «الوسط» الانتعاشة الكبيرة التي سجلها سوق الأسماك ببنغازي بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، إذ يتردد الكثير من أصحاب المطاعم الخاصة بالمأكولات البحرية والمواطنين على سوق الأسماك بالرغم من ارتفاع أسعارها نوعا ما.

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وترصد الصفحات الاقتصادية حلقة جديدة من مسلسلات الفساد التي ارتبطت بالنظام السابق، إثر إقرار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بـ«مسؤولية أخطائه» في قضية شركة «إس إن سي لافالين» متعددة الجنسيات المتورطة بالاحتيال والفساد في ليبيا.

كما تنشر تقريرا عن انعكاسات الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة ضد الصين على الاقتصاد الليبي بسبب طبيعته غير المتنوعة، إذ إن توابع النزاع بين واشنطن وشركة «هواوي» الصينية بدأت تصيب دول المنطقة.

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وفي صفحات الثقافة والفن، تورد «الوسط» اكتشاف مجموعة علماء دولية مقابر تخص حضارة قديمة كانت قائمة في الصحراء الليبية، تعود إلى 9300-4000 سنة قبل الميلاد، مما يشير إلى وجود حضارة مزدهرة ومجتمع متطور، كما تتابع الدورة السادسة والسبعون من مهرجان «البندقية السينمائي» الذي حظي بحضور كوكبة من النجوم، لكن على خلفية جدل حول مشاركة المخرجين رومان بولانكسي ونايت باركر.

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وتتابع الصفحات الرياضية استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للدخول في معسكر خارجي جديد بالمغرب، خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري، وحتى 12 سبتمبر المقبل، بعد أن أعلن المدير الفني جلال الدامجة قائمته المستدعاة، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.