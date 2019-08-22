«داخلية الوفاق» تقرر دمج خمس مديريات أمن في مديرية واحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 06:06 مساء

أصدر المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، قرارا يقضي بدمج خمس مديريات أمن في المنطقة الغربية في مديرية أمن واحدة، وفق قراره رقم (1506) لسنة 2019 الصادر يوم 20 أغسطس الجاري.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن «تدمج مديريات الأمن (الرجبان - جادو - الرحيبات - الحرابة - كاباو) بمديرية أمن واحدة تحت مسمى (مديرية أمن جادو) ويكون مقرها بلدية جادو».

ودعا قرار المفورض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في مادته الثانية إلى العمل به من تاريخ صدورها، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصعيد جديد من الوداد المغربي في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
يوفنتوس يقتحم مفاوضات نيمار بديبالا بعد تعثر برشلونة والريال يراقب
رياضة عالمية
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بعد واقعة الفيزياء.. «الجربي» يطمئن على خلو امتحانات اليوم من الأخطاء
ليبيا
من ضابط مغمور إلى رأس الدولة.. محطات في حياة البرهان حاكم السودان الجديد
عربى
إصلاح تاريخي.. السعودية تخفف القيود المفروضة على سفر النساء
عربى
«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
السجن 30 عامًا لتاجر أسلحة أردني باع صواريخ أرض- جو لمسلحين في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكار سروال يحسن الأداء أثناء الركض