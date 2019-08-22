السراج يوجه وزارة التعليم بتقديم مقترح لتحسين أوضاع المعلمين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 05:13 مساء
اجتماع السراج مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، خلال اجتماعه اليوم الخميس مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة بتقديم مقترح لتحسين أوضاع المعلمين «وفق الوظائف المعتمدة بالملاك الوظيفي ووفقا للإمكانات المتاحة».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن اجتماع السراج مع وكيل وزارة التعليم الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس يأتي في إطار متابعته ملف المؤسسات التعليمية.

وأوضح أن جمعة أطلع السراج «على أوضاع المؤسسات التعليمية، وخطة تحسين العملية التعليمية بشكل عام لضمان تعليم جيد متطور يحقق أهداف البرنامج الوطني لإصلاح التعليم، كما بحث بشكل خاص أوضاع المعلمين، حيث وجه (السراج) بتقديم مقترح لتحسن أوضاعهم وفق الوظائف المعتمدة بالملاك الوظيفي ووفقا للإمكانات المتاحة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج اطمأن خلال الاجتماع على سير عملية امتحانات الثانوية العامة بمختلف بلديات المنطقتين الغربية والجنوبية، والبرنامج الخاص بالطلبة النازحين، إضافة إلى عمل منظومة الامتحانات لمعرفة النتائج على شبكة الإنترنت.

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