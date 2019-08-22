سيالة يتسلم أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 04:31 مساء
اجتماع سيالة والسفير الأميركي لدى ليبيا بمقر السفارة الليبية في تونس. (السفارة الأميركية)

تسلم المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس نسخة أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الجديد لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند بمقر السفارة الليبية في تونس.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك»: «قدّم السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة في السفارة الليبية في تونس».

وأضافت أن السفير ريتشارد نورلاند «أكد خلال الاجتماع (مع سيالة التزامه بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء مبكر للنزاع في ليبيا. كما أعرب عن دعم الولايات المتحدة المستمر الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي تفاوضي يعزز الرخاء والأمن والاستقرار لجميع الليبيين».

كانت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أعلنت أن السفير الجديد ريتشارد نورلاند باشر مهامه على رأس البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا التي تعمل بشكل موقت من العاصمة التونسية، في 14 أغسطس الجاري بعد اعتماد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ في واشنطن.

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