«داخلية الوفاق» تحذر من سد فتحات تصريف مياه الأمطار بسبب النفايات

وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، (داخلية الوفاق: أرشيفية)

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، كافة المواطنين إلى عدم رمي النفايات في الشوارع أوتفريغها في الساحات العامة، لما تسببه هذه الممارسات في مشكلات بيئية وصحية.

ونبهت الوزارة، إلى أن النفايات تتسبب في سدِّ كافة الفتحات المخصصة لتصريف مياه الأمطار، فينتج عنها تجمع المياه وإغلاق الطرقات الرئيسية والفرعية، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن مظاهر التلوث تلك تحدث اختلالًا بيئيًا كبيرًا، بما يهدد صحة الأهالي وأفراد المجتمع، نتيجة تفشي الأمراض والأوبئة، وانتشار الروائح الكريهة، وتشوه المظهر العام للمدن.