باشاغا يناقش مشكلات «الجوازات» و«الأحوال المدنية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 09:02 صباحا
اجتماع وزير الداخلية بحكومة الوفاق لبحث مشكلات «الجوازات» و«الأحوال المدنية»، 21 أغسطس 2019، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع مسؤولي مصلحتي الجوازات والجنسية، والأحوال المدنية، المشكلات التي تواجههم، وسبل حلها.

وتناول الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس أمس الأربعاء، مناقشة موضوع الجنسية وسير العمل داخل مصلحة الجوازات وكما تم التطرق لموضوع المنظومة العشرية ومنظومة ترقية النظام، حسب بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

حضر الاجتماع، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، عميد جمعة غريبة، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، إضافة إلى قيادات بالمصلحتين.

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