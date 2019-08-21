حكومة الوفاق تناقش الأوضاع في طرابلس ومرزق وتحيل مقترح إنشاء مصلحة النقل الطلابي للدراسة

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الاربعاء، اجتماعه العادي السادس للعام 2019 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور نائبيه عبدالسلام كاجمان وأحمد معيتيق والمفوضين بالوزارات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس «استهل باعتماد محضر اجتماع المجلس العادي الخامس لسنة 2019 وفي هذا الصدد تم استعراض بنود الاجتماع ومتابعة تنفيد قرارته وتوصياته».

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أطلع المشاركين في الاجتماع «على آخر التطورات والمستجدات علي الصعيدين المحلي والدولي، وتطورات المعارك على الأرض لدحر العدوان الغادر على العاصمة طرابلس»، مؤكدا «على ضرورة التوفير المستمر لمتطلبات المعركة».

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن مجلس الوزراء ناقش خلال الاجتماع «الموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات المختلفة واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة».

وأضاف أن مجلس الوزراء «قرر إحالة مقترح وزارة التعليم بشأن إنشاء مصلحة للنقل الطلابي، للدراسة من الناحية الفنية وتحديد الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ المقترح، وكذلك هيكلها التنظيمي والإداري والاستفادة من الدراسات المعدة من قبل مصلحة النقل البري ومقترحاتها بالخصوص».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مجلس الوزراء تطرق خلال الاجتماع إلى «مناقشة الأوضاع الأمنية في مدينة مرزق، ومعالجة مشكلة النازحين من المدينة وإيصال المساعدات الانسانية لهم، والعمل على تأمين احتياجات النازحين جراء العدوان على طرابلس».