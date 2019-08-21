وصول شاحنتين محملتين بأسطوانات غاز الطهي إلى مستودع في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 09:27 مساء

أعلن المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، اليوم الأربعاء، وصول شاحنتين محملتين بأسطوانات غاز الطهي إلى أحد المستودعات في البلدية للمساهمة في حل أزمة النقص التي شهدتها البلدية خلال الفترة الماضية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية، سعد المغربي لـ«بوابة الوسط»، إن الشاحنتين المحملتين بأسطوانات غاز الطهي وصلتا «إلى مستودع منصور الصبحي الواقع على طريق أجدابيا - طبرق المجاور لمحطة الوقود».

وأضاف المغربي أنه فور وصول الشاحنتين المحملتين بالغاز إلى المستودع باشر القائمون عليه في عملية توزيع الكميات المخصصة للمواطنين «بسعر 5 دنانير للأسطوانة»، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ستصل دفاعات أخرى من غاز الطهي إلى المستودعات الرسمية في البلدية.

وشهدت بلدية أجدابيا خلال الفترة الماضية نقصًا في أسطوانات غاز الطهي، ما أدى إلى ارتفاع سعر الأسطوانة إلى 70 دينارًا في السوق السوداء، الأمر الذي استدعى رئيس المجلس التسييري للبلدية أمبارك عثمان محمد المنفي إلى مطالبة جهاز الحرس البلدي بمصادرة السيارات وأسطوانات غاز الطهي من المواقع غير المرخصة، ومخالفة المستودعات التي تقوم ببيع الغاز للسماسرة.

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