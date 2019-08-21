وزارة المالية تناقش مع هيئة الرقابة الإدارية معايير اختيار المراقبين الماليين

اجتماع بومطاري مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بديوان وزارة المالية في طرابلس. (وزارة المالية)

عقد المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ لمناقشة معايير اختيار المراقبين الماليين في داخل وخارج البلاد، بحسب ما نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة المالية إن الاجتماع الذي عُـقد بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس «استعرض عددًا من الموضوعات المتعلقة بأحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي ومعايير اختيار المراقبين الماليين ومساعديهم بالداخل والخارج».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق كذلك إلى «بحث إطار التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في برامج التدريب ورفع الكفاءة للموظفين المعنيين بالعمل المالي والرقابي لضمان تحقيق الإنفاق الحكومي لمستهدفاته المنشودة وفقًا للترتيبات المالية المقررة».