وزارة المالية تناقش مع هيئة الرقابة الإدارية معايير اختيار المراقبين الماليين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 07:04 مساء
اجتماع بومطاري مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بديوان وزارة المالية في طرابلس. (وزارة المالية)

عقد المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛ لمناقشة معايير اختيار المراقبين الماليين في داخل وخارج البلاد، بحسب ما نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة المالية إن الاجتماع الذي عُـقد بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس «استعرض عددًا من الموضوعات المتعلقة بأحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي ومعايير اختيار المراقبين الماليين ومساعديهم بالداخل والخارج».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق كذلك إلى «بحث إطار التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في برامج التدريب ورفع الكفاءة للموظفين المعنيين بالعمل المالي والرقابي لضمان تحقيق الإنفاق الحكومي لمستهدفاته المنشودة وفقًا للترتيبات المالية المقررة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يقتحم مفاوضات نيمار بديبالا بعد تعثر برشلونة والريال يراقب
رياضة عالمية
من ضابط مغمور إلى رأس الدولة.. محطات في حياة البرهان حاكم السودان الجديد
عربى
إصلاح تاريخي.. السعودية تخفف القيود المفروضة على سفر النساء
عربى
«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
السجن 30 عامًا لتاجر أسلحة أردني باع صواريخ أرض- جو لمسلحين في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فيسبوك» تتيح لمستخدميها تحكّما أكبر ببياناتهم الشخصية