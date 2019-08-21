مسؤولة بـ«صحة الوفاق»: تدني ثقافة الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات يشكل خطرا على الأطفال

خبراء يحذرون من تدني ثقافة الرضاعة الطبيعية. (الإنترنت- أرشيفية)

قالت مديرة إدارة برامج حماية وتعزيز الصحة بحكومة الوفاق، أمينة الحميدي إن الإدارة رصدت خلال السنوات الماضية تدني مفاهيم أهمية الرضاعة الطبيعية لدى الأمهات في المجتمع الليبي, الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الأطفال والمواليد الجدد والأمهات أيضا.



وشددت الحميدي، خلال إحياء المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية، الأربعاء بفندق السرايا بطرابلس، على ضرورة إحياء مفاهيم الرضاعة الصحية لدى الأمهات من جديد لينعكس ذلك على صحة الأطفال وكذلك الأمهات, في إشارة إلى فوائد الرضاعة الطبيعية على الطرفين.



وتمثلت مشاركة المركز في إلقاء محاضرات توعوية عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها للأم والطفل, ضمن ندوة علمية أقيمت بالمناسبة.



وألقت آمال الشهاوي رئيس قسم التغذية بإدارة برامج وحماية تعزيز الصحة محاضرة توعوية عن أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل, في حين ألقت ابتسام الحبيشي - رئيس قسم الصحة النفسية في ذات الإدارة محاضرة توعوية عن الآثار النفسية الصحية للرضاعة الطبيعية على الأم, وانعكاسها على الطفل.