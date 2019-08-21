«بلدي سرت» يوجه بإحالة المتعدين على خطوط المياه للنيابة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 04:15 مساء
جانب من اجتماع المجلس البلدي سرت، 21 أغسطس 2019، (صفحة المجلس بفيسبوك).

ناقش المجلس البلدي سرت، اليوم الأربعاء، في اجتماع موسع، مشكلة نقص المياه ببعض مناطق المدينة؛ بسبب تعديات بعض المخالفين على وصلات المياه «غير الشرعية»، موجهًا بإحالة المخالفين للنيابة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان بلدية سرت، برئاسة عضو المجلس البلدي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار إبراهيم مليطان، وبحضور وجهاء وأعيان منطقتي الظهير والقبيبة، بحضور مندوب عن قوة تأمين وحماية سرت، ومديري مكاتب الإعلام والعلاقات وشؤون المحلات والفروع بالبلدية، وفق بيان نشرته البلدية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك». 

وقال البيان إن النقاش تركز «حول الإمداد المائي وسبل علاجه والإيعاز بالتواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية بالتعامل مع المخالفين، أصحاب الوصلات غير الشرعية بمسار خط مياه النهر بمحلة القبيبة وجارف وصولًا إلى أبوقرين وإحالة المخالفين للنيابة العامة بالخصوص».

واتفق الحضور في الاجتماع على الإسراع في تشغيل المضخات تجاه مزارع محلة الظهير، التي تعاني شحًّا في المياه، عبر فتحة محلة القبيبة، وأيضًا زيارة فنيي مكتب خدمات شركة المياه سرت لموقع خزان القبيبة ومسارات التغدية ومواقع المضخات، ووضع آلية لتوزيع المياه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصلاح تاريخي.. السعودية تخفف القيود المفروضة على سفر النساء
عربى
الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة
ليبيا
المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات في مرزق واستهداف الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء