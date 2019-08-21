لجنة من «تعليم الوفاق» تتفقد سير امتحانات الثانوية في سرت

زيارة لجنة من «تعليم الوفاق» إلى جامعة سرت، 21 أغسطس 2019، (بوابة الوسط)

تفقدت اللجنة المكلفة من وزير التعليم بحكومة الوفاق لمتابعة سير الامتحانات بالمنطقة الوسطى، جامعة سرت التي تستضيف امتحانات الشهادة الثانوية العامة في منطقة سرت.

وأشارت اللجنة إلى أن الزيارة تأتي للوقوف على حالة القاعات الدراسية وسير الامتحانات، وتذليل الصعاب أمام الطلاب، منوهة بنجاح التنظيم، وتجهيز اللجان بأحدث المعدت، ومنها المكيف وأجهزة الكهرباء الأخرى.

وأشاد أعضاء اللجنة بدور المراقبين والملاحظين ولجان الإشراف على المراقبة، وتقديمهم خدمات مميزة للطلاب المتقدمين للامتحانات.

ومن جهته، قال الكاتب العام بجامعة سرت، وعضو اللجنة المركزية للإشراف على امتحانات الثانوية في سرت، الدكتور عبدالله مهلهل، إن 1716 طالبا وطالبة تقدموا لأداء الامتحانات في تسع لجان بمنطقة سرت، سبع لجان منها في المدينة، ولجنة ببلدية الهراوة، وأخرى في محلة زمزم.