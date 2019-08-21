مجددا.. رصد إضاءة المحال بطرابلس «في وضح النهار»

محل في طرابلس يشغل الإضاءة خلال فترة النهار، 21 أغسطس 2019، (شركة الكهرباء)

رصدت الشركة العامة للكهرباء تشغيل الإضاءة والكشافات بالمحال التجارية في مناطق حي الأندلس والدريبي وقرية صالح وشارع عمر المختار بطرابلس في وضح النهار، منوهة بأن الأمر يعد «إسرافا وهدرا»، ويزيد من معاناة الشبكة.

ودعت الجميع، وخاصة أصحاب المحال، إلى إطفاء الإنارة الخارجية وعدم تركها تعمل فترة النهار، مما يقلل من استهلاك الكهرباء لتصل إلى الجميع، وفق بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وحث البيان الجهات العامة والخاصة على إطفاء الإنارة بعد مغادرة المكاتب، وعدم تركها تعمل على مدار الـ24 ساعة. يذكر أن الشركة سبق ورصدت في منتصف الشهر الجاري نفس الظاهرة، وذلك في المحال قرب جمعية الدعوة الإسلامية، وطالبت في حينه بإصلاح تلك الممارسة الخاطئة.

وفي سياق آخر، تمكنت الكوادر الفنية للشركة من ربط المحطة الجاهزة على الشبكة، اليوم، لتغذية عدد من المساكن بمنطقة هراوة من أجل حل مشكلة الضعف وتذبذب التيار الكهربائي.

تشغيل الإضاءة أمام أحد المحلات بالعاصمة

محل آخر مضاء خلال النهار

كشاف مضاء أعلى أحد المحلات