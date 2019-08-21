سفير باكستان يطلع «خارجية الوفاق» على تطورات الأوضاع في كشمير

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 01:36 مساء
سفير باكستان، ساجد إقبال، ووكيل الشؤون السياسية بـ«خارجية الوفاق»، لطفي المغربي، 21 أغسطس 2019، (خارجية الوفاق)

أطلع سفير باكستان في ليبيا، ساجد إقبال، وكيل الشؤون السياسية بوزارة خارجية حكومة الوفاق، لطفي المغربي، على أبرز تطورات الأوضاع في إقليم كشمير، والتوتر القائم بين باكستان وجارتها الهند، وسبل التهدئة في حل النزاع بين البلدين.

ويشهد الشطر الهندي من إقليم كشمير  حالة من التوتر، عقب قرار اتخذته الهند في وقت سابق بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم، وهو الإجراء الذي رفضته باكستان، فيما شددت السلطات من قيودها على مواطني الإقليم.

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كما تطرق الطرفان إلى كيفية تفعيل الاتفاقيات السابقة، وتطوير العلاقات بين البلدين، وسبل وآليات التوصل لموقف مشترك تجاه القضايا المختلفة، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ومن جانبه، أعرب إقبال عن تمنيات بلاده في أن تتوقف الحرب الدائرة في محيط طرابلس، وأن يعود الجميع إلى الحل السياسي، والرجوع إلى طاولة الحوار.

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