وكيل «صحة الوفاق»: النهوض بقدرات العناصر الطبية يبدأ بزيادة المرتبات

زيارة وكيل «صحة الوفاق»، محمد عيسى، إلى مستشفى الهضبة، 11 أغسطس 2019، (صحة الوفاق)

قال وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، إن النهوض بقدرات الموارد البشرية العاملة في القطاع «يبدأ بزيادة المرتبات، ثم تنفيذ برامج تدريب بالداخل والخارج (قصيرة ومتوسطة وطويل الأمد)، واستئناف إيفاد الأطباء للدراسة بالخارج».

وتابع: «الوعود التي أطلقناها للنهوض بخدمات القطاع الصحي لن تكون مجرد شعارات فهدفنا هو تقديم خدمات جيدة للمواطن أينما كان»، بحسب تصريحات نشرتها الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأضاف: «وعدناكم باستئناف مشاريع صيانة توقفت قبل عقود، وبتجهيز المستشفيات ومواصلة العطاء العام، وقد تحقق كل ذلك، واليوم نعلن صدور القرار رقم 885 لسنة 2019، القاضي برفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الذي جاء نتاجا لعمل مضنٍ قدمته وزارتا الصحة والمالية والمجلس الرئاسي والنقابة العامة للأطباء».

وأكد أن الوزارة ستركز على مراقبة معدلات الأداء والرقابة، خصوصا أن هناك مقابل عمل كافيا للعناصر يلزمهم أداء واجباتهم على أكمل وجه، معقبا: «مستشفياتنا لا تفتقر إلى العناصر الطبية المتميزة، فالدول الأوروبية تحتضن آلاف الأطباء الليبيين المتميزين، والمستوى التعليمي لعناصرنا متميز».