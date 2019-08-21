ميناء بنغازي يستقبل سفينتين على متنهما بضائع وسلع غذائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 12:48 مساء
وصول سفينة نقل حاويات ميناء بنغازي، 21 أغسطس 2019 (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الأربعاء، سفينة نقل الحاويات «هانسا» محملة ببضائع وسلع مختلفة، والسفينة «سيرا» وعلى متنها حوالي 22 ألف طن قمح.

وقال الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، إن الميناء استقبل اليوم سفينة نقل الحاويات «هانسا»، الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 245 حاوية بضائع وسلع مختلفة، وفق بيان الميناء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف الشهيبي أن سفينة نقل الحبوب «سيرا» الوكيل الملاحي لشركة الربان للتوكيلات الملاحية رست على أرصفة الميناء اليوم أيضًا، وعلى متنها 22500 طن من حبوب القمح.

وتابع أنه من المنتظر دخول عدد من السفن الأخرى اليوم، وهي السفينة «لونا أف» بحمولة 255 حاوية بضائع، والسفينة «كنت شيب ماكس» بحمولة 211 حاوية بضائع، والسفينة «جودي ألاماك» بحمولة 27500 طن من حبوب القمح، والسفينة «مراكي» بحمولة 25200 طن من حبوب القمح، والسفينة «كابت أبيدا» بحمولة ستة آلاف طن من حبوب القمح.

اقرأ أيضا: ميناء بنغازي يستقبل سفينة على متنها أغذية ومستلزمات طبية

والشهر الماضي، استقبل الميناء نفسه سفينة نقل الحاويات «كنت شيب إيكو»، الوكيل الملاحي لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 270 حاوية؛ احتوت على بضائع «شاي، و57 ألف علبة عصير، ومكيفات، وبذور دلاع، وأشرطة لاصقة»، إضافة إلى مستلزمات طبية ومعدات للاتصالات وملابس ومواد بناء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصلاح تاريخي.. السعودية تخفف القيود المفروضة على سفر النساء
عربى
الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة
ليبيا
المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات في مرزق واستهداف الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء