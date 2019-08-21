«الحرس البلدي طرابلس» يغلق محلين وصيدلية مخالفة وينذر مخابز بحي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 12:10 مساء

أغلق فرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، أمس الثلاثاء، عددا من المحال والصيدليات بحس الأندلس، لعدم وجود تراخيص بها، فضلا عن ضبط منتجات منتهية الصلاحية داخلها، كما أنذر مخابز أخرى مخالفة.  

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية عامة ببلدية حي الأندلس، نفذها أعضاء وحدة الدوريات والتحري بفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس، وفق بيان على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

وأضاف البيان أنه تم غلق محلين لبيع المواد الغذائية، لعدم وجود ترخيص ووجود مواد منتهية الصلاحية، وغلق صيدلية لعدم وجود ترخيص لها، فضلا عن ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخلها، كما أنذر الجهاز عددا من المخابز بالغلق، لأسباب لم يسمها. 

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وأغلق جهاز الحرس البلدي ببلدية طرابلس المركز، قبل أشهر، عددا من المخابز والمقاهي ومصانع المرطبات، بسبب مخالفتها إجراءات الصحة والسلامة واستخدامها مواد منتهية الصلاحية في صناعة الخبز.

وأنشئ جهاز الحرس البلدي لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والتحقق من الالتزام بها ومنع الإخلال بها، وضبـط انتهاكهـا، ومن أبرز اختصاصاته، وفق موقعه الرسمي، الرخص بمختلف أنواعها، ومراقبة تنفيذ قوانين الرقابة على الأسعار، والمسالخ وأماكن بيع المأكولات، والصحة العامة، ومراقبة الغش الصناعي والتجاري مع الجهات ذات العلاقة.

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