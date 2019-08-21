الأرصاد: سحب رعدية على أقصى مناطق الجنوب الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 11:28 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس على مناطق الشمال والوسط، مع رطوبة مرتفعة نسبيًا على الساحل، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 30 و36 درجة مئوية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة جنوبًا، لتتراوح بين 36 و40 درجة مئوية، فيما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب الشرقي «العوينات - تيبيستي» قد تؤدي إلى جريان مياه الأمطار في بعض الأودية المحلية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية، وتصل إلى 38 درجة مئوية على جالو، ولا تتجاوز 30 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية، بينما تتكاثر السحب الرعدية غدًا على القطرون ومناطق أقصى الجنوب، مع سقوط أمطار متفرقة.

الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب، بينما تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق الكفرة «العوينات - تيبستي»، قد تؤدي إلى جريان بعض الأدوية المحلية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و40 درجة مئوية.

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