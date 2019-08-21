فرع «الرقابة الإدارية» غرب طرابلس يعد تقريرا عن الامتحانات في جنزور

اجتماع فرع الرقابة الإدارية غرب طرابلس لمتابعة سير امتحانات الثانوية في جنزور، 20 أغسطس 2019، (الرقابة الإدارية)

أعلن فرع هيئة الرقابة الإدارية غرب طرابلس، أن الفرقه المشكلة لمتابعة سير امتحانات الثانوية في بلدية جنزور، تعد تقريرًا شاملًا لأعمالها، ستقدمه بعد نهاية الامتحانات.

وحث الفرع، في اجتماع مع تلك الفرق، اليوم الأربعاء، على ضرورة الاستمرار في متابعة سير الامتحانات حتى نهايتها، والاستعداد للتعاون مع الجهات المشرفة عليها، وفق بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرض الاجتماع الملاحظات التي سجلتها فِرق العمل التابعة للإدارة أثناء متابعتها اليومية لهذه الامتحانات، في سبعة مواقع بجنزور، وهي: «الأكاديمية الليبية، كلية القانون، كلية التربية، كلية التقنية الهندسية، الجامعة المفتوحة، كلية التقنية الصناعية، كلية القانون سابقاً بالنجيلة».

ويؤدي الامتحانات في البلدية، أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة، مسجّلين ضِمن سبعين مدرسة من مدارس بلديات جنزور والماية والسواني، وعدد من مدارس بلديتي حي الأندلس والزاوية الجنوبي، حسب الفرع.