مستشفى الأبيار يستقبل 129 حالة تسمم خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 10:30 صباحا
أحد المصابين بالتسمم في مستشفى الأبيار، 20 أغسطس 2019، (وال بنغازي)

أعلن مستشفى الأبيار العام، اليوم الأربعاء، استقبال أربع حالات تسمم غذائي، موضحا أن 125 حالة أخرى وصلت أمس، بينهم أطفال ونساء ورجال، وقد غادروا جميعًا بعد تلقي العلاج.

وقال رئيس المكتب الإعلامي للمستشفى أحمد العقوري، في تصريح إلى وكالة الأنباء الليبية ببنغازي، أن سبب التسمم هو تناول وجبات من مطعم معين، في حين نفى بعض المصابين تناولهم طعام من الخارج.

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وأشار إلى تشكيل فريق عمل لتقديم الإسعافات الأولية للحالات مكون من الأطباء، وهيئة وعناصر التمريض، ومخازن الإمداد، وإدارة الصيدلة والمعدات الطبية، الذين منهم من استقطع إجازته وحضر لتقديم العون لزملائه.

ونوه العقوري إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة السبب الرئيس وراء هذا التسمم، وقد تم تبليغ الصحة الأولية والتفتيش الصحي بالمدينة.

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