الحكومة الموقتة تعلن بدء إجراءات إنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 09:30 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (صفحة مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة عبر فيسبوك)

أعلن رئيس الحكومة الليبية الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، إنشاء مدينة طبية متكاملة في طرابلس استجابة لمقترح تقدم به 72 نائبًا من أعضاء مجلس النواب.

وكلف الثني، بـ«البدء في إجراءات ودراسات إنشاء الإضافات في مصنع التبغ بطرابلس، وداخل محيطه (على مساحة عشرة هكتارات) في منطقة الدريبي، لكي يصبح مدينة طبية متكاملة»، حسب بيان نشرته الحكومة الموقتة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأكد أن «هذه الإجراءات تتزامن مع خطط توطين وتدويل الخدمات الطبية في ليبيا بما يخدم المواطنين بطريقة أسهل وأفضل، خاصة مع تزايد عدد السكان والمسافات بدلًا عن الاستنزاف المستمر لموارد الدولة في الخارج دون أي تطوير بالداخل أو نقل للمعرفة». 

وفي سياق متصل، قرر الثني، إنشاء مستشفى الساحل والجبل المركزي (قصر الحاج) «ليخدم المنطقة الممتدة من غرب طرابلس من الزاوية إلى زوارة، ومن نالوت إلى غريان، يكون موقعه في منطقة قصر الحاج كمستشفى مركزي متكامل؛ خدمة لأهل المنطقة الغربية كون الحكومة الموقتة حكومة شرعية لكل الليبيين».

جاء ذلك على هامش اجتماع عقده مع وزير العمل رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية، الدكتور مسعود صوة، بحضور عضو مجلس النواب عن الرجبان صلاح الصهبي.

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