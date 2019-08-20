السجن 30 عامًا لتاجر أسلحة أردني باع صواريخ أرض- جو لمسلحين في ليبيا

العلم الأميركي أمام مركز احتجاز ميتروبوليتان في لوس انجليس في 14 يوليو 2019. (فرانس برس)