استدعاء فنيين من سوسة وبنغازي لإصلاح عطل بمحطة التحلية في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 07:08 مساء
محطة تحلية مياه البحر في طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المجلس التسييري لبلدية طبرق استدعاء فنيين من محطتي سوسة وبنغازي لإصلاح عطل في إحدى غلايات محطة تحلية مياه البحر في طبرق، بحسب ما أعلنه رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية أمس الاثنين.

جاء ذلك ردًا من رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية على نداءات المواطنين المتكررة بخصوص نقص مياه الشرب في المدينة خلال الأسبوع الجاري.

وقال بوالخطابية حسب ما نشرته صفحة المجلس البلدي طبرق على «فيسبوك»: «من خلال الإطلاع على ملاحظات المواطنين حول نقص المياه خلال الفترة الماضية تبين لنا أن هناك عطل في إحدى الغلايات بمحطة التحلية وقد تم استدعاء فنيين من محطتي سوسة وبنغازي لإصلاح العطل».

ونوه بوالخطابية إلى أنه «خلال 48 ساعة كحد أقصى ستعود المياه إلى الأحياء وفق خطة عمل محطة التحلية» التي أكد أنها «من الشركات المتعاونة مع البلدية وتعمل للصالح العام بكل نشاط وحيوية خلافاً عن تقاعس شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة».

وتعتبر محطة تحلية مياه البحري في مدينة طبرق من أقدم محطات التحلية في ليبيا حيث جرى إنشاءَها من قبل شركة «سيدم» الفرنسية عام 2000 لكن لم تُجر لها عمرة كاملة منذ 19 عامًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة
ليبيا
المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات في مرزق واستهداف الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستشفيات أميركية تستقبل مصابي «التدخين الإلكتروني»