المؤسسة الوطنية للنفط تقدم شحنة مساعدات إنسانية للنازحين في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 05:48 مساء
شحنة المساعدات التي قدمته المؤسسة الوطنية للنفط إلى منطقة مرزق. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، إن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة أرسلت شحنة إغاثية من العاصمة طرابلس إلى منطقة مرزق جنوب غرب ليبيا، استجابة للظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة منذ مطلع أغسطس الجاري.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن هذه العملية جرت بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع الجنوب والمجلس البلدي وادي عتبة، في إطار مساهمته في جهود الإغاثة الإنسانية بمنطقة مرزق.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن المساعدات التي وصلت إلى المنطقة يوم الأحد 18 أغسطس الجاري، شملت كميات مختلفة من المواد الغذائية الأساسية ومواد إغاثية أخرى تم توزيعها على العائلات النازحة بسبب الأحداث الحالية.

وقال مدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية، خالد بوخطوة: «إن المؤسسة الوطنية تعمل ما بوسعها من خلال إدارة التنمية المستدامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات الضرورية لسكان المدينة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها». آملًا أن تنعم مرزق وكل ليبيا بالأمن والاستقرار.

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