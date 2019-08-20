«السلامة الوطنية» تحذر المصطافين على شواطئ طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 03:35 مساء
أحد الشواطئ في مدينة بنغازي، (أرشيفية: بوابة الوسط)

حذرت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الثلاثاء، المصطافين على شواطىء البحر من رياح قوية وارتفاع الموج إلى 1.75 متر، وفق ما نقلته عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وحذر مركز الأرصاد الجوية من رياح قوية على سواحل طرابلس بداية من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلًا (بتوقيت غرينتش). كما حذر من الرياح نفسها على سواحل بنغازي في الفترة من الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة ليلًا (بتوقيت غرينتش).

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يذكر أن مدير العلاقات العامة والإعلام والتعاون بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية، توفيق الشامخ، قال في لقاء مع جريدة «الوسط» كان قد حذر المصطافين في يونيو الماضي من تغير الأحوال الجوية على البحر بشكل سريع ومثير، مضيفًا أن الهيئة دائمًا ما تحذر المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة أثناء هذه النزهة، لاسيما في الشواطئ «المفتوحة»، التي لا يوجد بها رجال إنقاذ بحري.

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