تشكيل وفد من حكماء المنطقة الجنوبية لوقف الاشتباكات في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 02:52 مساء
اجتماع في قاعة السلام بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس، لمناقشة أزمة مرزق، 20 أغسطس 2019، (بلدية وادي البوانيس)

شهدت قاعة السلام بمركز تمنهنت للمعارض ببلدية وادي البوانيس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تناول الأزمة التي تعيشها مرزق، والذي انتهى إلى الاتفاق على تشكيل لجان تتولى استقبال العائلات النازحة وتقديم المساعدات لها، وتشكيل وفد من حكماء وأعيان المنطقة الجنوبية للتدخل ووقف الاشتباكات بها.

شارك في الاجتماع عمداء عدد من بلديات المنطقة الجنوبية والحكماء والأعيان، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، الذين بحثوا تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للعائلات النازحة وإيواءهم، حسب بيان بلدية وادي البوانيس.

وناقش المجتمعون إمكانية تخصيص ميزانية أسوة ببلديات المنطقة الغربية، والتواصل مع بعثة الأمم المتحدة بليبيا للتدخل السريع لفض الاشتباكات الحاصلة ببلدية مرزق.

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ووصل يوم الأحد الماضي، وفد من أعيان المنطقة الغربية وأوباري والمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا إلى جانب أعيان وادي عتبة، إلى مدينة مرزق، في محاولة من أجل وقف الاشتباكات هناك.

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