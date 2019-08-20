بالصور.. تكثيف أمني حول لجان امتحانات الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 01:59 مساء
قوات الأمن تتمركز أمام إحدى لجان امتحانات الثانوية في طرابلس، 20 أغسطس 2019، (داخلية الوفاق)

كثفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، من جهودها لتأمين لجان امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية في طرابلس وعدة بلديات أخرى.

ونشرت الوزارة، في بيان، صور القوات الأمنية التي تمركزت داخل وفي محيط تلك اللجان، التي توزعت في «جامعة طرابلس، مدرسة العصماء بـالفرناج، مدرسة شهداء الدمور بسوق الجمعة، مدرسة باب تاجوراء، مدرسة بشير الأسطى بالترسانة، مدرسة النجم الساحل بـالشط، ومعهد هايتي بالهاني».

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وانطلقت امتحانات الثانوية يوم الأحد الماضي، وقد أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، أمس، تخصيص حافلات وسط طرابلس، لنقل الطالبات إلى مقر لجان الامتحانات.

قوات مشاركة في تأمين اللجان
تأمين لجنة أخرى
الطلاب يأدون امتحانات الثانوية في إحدى اللجان
قوات الأمن داخل إحدى اللجان
قوات الأمن أمام إحدى اللجان
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